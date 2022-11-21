"Для мене це три команди – збірна Бразилії, оскільки там багато молодих футболістів, які грають у топ-клубах, збірна Франції – у Дешама там два повноцінних склади, гравці теж із топ-команд, збірна Німеччини, німці – це німці. За третє місце можуть також поборотися Іспанія або Нідерланди", – заявив Сабо.

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"Фаворитів багато. Якщо брати за приклад минулий чемпіонат світу, то Німеччина не вийшла з групи. Конкурентів близько десяти – Бразилія, Франція, Хорватія та інші. Тим цей чемпіонат світу і цікавий. Єдине, що проведення ЧС-2022 взимку це щось нове.

У багатьох країнах було перервано чемпіонати, проведення Мундіалю взимку йде в розріз із тренерськими та клубними інтересами. Як він пройде, який вигляд це все матиме, не знаю. Але всі перебувають в однакових умовах. Єдиний плюс, що всі стадіони поруч, не потрібно буде робити якихось тривалих перельотів.

Я вболіватиму за Хорватію, Аргентину, Німеччину і, напевно, Польщу. Думаю, що фаворитами будуть Бразилія і Франція, але я б хотів, щоб виграла Аргентина. Аргентинці – це південноамериканські німці, майстерні та професійні футболісти", – додав Буряк.

"Я за Францію вболіватиму, як варіант, французи знову щось візьмуть. У фіналі я хотів би побачити Аргентину з Францією, і щоб перемогли французи. Але якщо виграє Аргентина, я буду не проти, бо хотілося б, щоб Мессі додав у свою скарбничку чемпіонат світу. У матчі за третє місце, можливо зіграють, Іспанія і Бразилія, а переможуть останні. Але бразильці можуть і зіграти у фіналі", – цитує Кополовця FanDay.

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