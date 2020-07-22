Сабо: Будь моя воля, я б не чіпав тренерський штаб Михайличенка

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо не згодний з рішенням Ігоря Суркіса щодо звільнення Олексія Михайличенка і його помічників.

"Я був вкрай здивований рішенням керівництва клубу звільнити тренерський штаб у повному складі, адже завдання, поставлене команді президентом команди, було виконано.

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Динамо з Михайличенком виграло національний Кубок і завоювало друге місце. Олексій Олександрович прийняв команду по ходу сезону, задіяв велику групу молодих гравців, які поступово влилися в основний склад.

Безсумнівно командна гра була нестабільною, у всіх лініях були недоліки. Рівень майстерності виконавців не підвищувався, але ж від молодих гравців очікувати зрілої, стабільної гри не доводиться. Потрібен час, а для придбання сильних легіонерів необхідні серйозні фінанси. Будь моя воля, я б не чіпав тренерський штаб Михайличенка, а дав можливість спокійно готувати команду до матчів Ліги чемпіонів і майбутнього сезону", – сказав Сабо у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року весь тренерський штаб київського Динамо (Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов) було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в останньому турі від Колоса (0:2).

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