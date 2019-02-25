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Сабо: Боюся за матч Динамо – Зоря, гравці киян можуть погано налаштуватися на гру

13:10 531 Читать на русском
Сабо: Боюся за матч Динамо – Зоря, гравці киян можуть погано налаштуватися на гру
Йожеф Сабо / Фото: соцмережі

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу 19 туру УПЛ між Динамо та Зорею.

"Буде важкий матч. Я навіть боюся за цю зустріч. Ми виграли протистояння з Олімпіакосом, пройшли в 1/8 Ліги Європи. Як би у молодих хлопців голови не закружляли, і вони не вийшли з настроєм: "Зараз ми тут без проблем розберемося". Це властиво молоді і від цього нікуди не дітися.

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Тому тренерський штаб зробить потрібні заміни. Можливо, після перемоги над Олімпіакосом на Зорю теж прийде більше глядачів. Все-таки приїжджає один з найкращих клубів нашого чемпіонату. Протистояння обіцяє бути запеклим", – цитує Сабо портал 1927.kiev.ua.

Матч 19 туру УПД Динамо – Зоря розпочнеться сьогодні о 18:30.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
до матчу
4
год
:
14
хв
Зоря
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Теги
Динамо Динамо Йожеф Сабо Динамо - Зоря
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