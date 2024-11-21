"Він виріс у майстерності, при чому дуже. Ілля добре грає і у відбираннях, і в єдиноборствах – внизу та у повітрі, вміло грає в пас, відзначається сміливістю і впевнено йде вперед. Зовсім інший Забарний – не такий, як раніше.

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Думаю, що найближчим часом його можуть забрати у Борнмута, скажімо, мадридський Реал чи Манчестер Сіті. Адже він зараз дуже хороший", – цитує Сабо Sport.ua.

Нагадаємо, Забарний перебрався до Англії майже два роки тому, Динамо отримало за свого вихованця понад 22 мільйони євро компенсації. Відтоді Ілля зіграв за Борнмут 58 матчів у всіх турнірах, в яких зумів забити один гол.

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