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Сабо: Аякс – вже не та команда, яка була 5-6 років тому

15:16 300 Читать на русском
Сабо: Аякс – вже не та команда, яка була 5-6 років тому
Йожеф Сабо / фото з соцмереж

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо і Аяксом.

"Аякс – команда вже не така, як була 5-6 років тому. Ну, а Динамо на ходу. Я вірю в Динамо, у те, що вони не програють. Коли зустрічаються дві такі сильні команди, важко говорити, хто виграє.

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Звісно, шанси в обох рівні. Але команда Хацкевича останнім часом показує дуже хорошу гру. Команда стабільна психологічно, та й багато рівноцінних замін. Головний тренер може в будь-який момент підсилити кожну ланку гри.

Впевнений, що Динамо покаже хорошу гру, хоч суперник досить серйозний", – цитує Сабо Чемпіон.

Нагадаємо, матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться сьогодні,22 серпня, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
2
год
:
58
хв
Динамо
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Теги
Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Динамо Динамо Йожеф Сабо
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