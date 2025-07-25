Колишній гравець і тренер Динамо Йожеф Сабо висловився щодо провалу Полісся в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Санта-Коломи (1:2).

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"Ось це повна ганьба для нашого футболу! Вибачте мене, але як можна програвати команді з Андорри? У цій країні немає футболу. Не можна таке допускати тренеру. Кому ти програв? В Андоррі хлопці прийшли після роботи пограти в футбол, та ще й Полісся обіграли. Це ж ганьба!

Ротань повинен розуміти, що на нього чекають не тільки перемоги, але й поразки, але тільки не від команд з Андорри. Я думаю, у другому матчі Полісся збереться і пройде цю команду. Не виключаю, що в першій грі могло бути піжонство. Таке відчуття, ніби гравці Бога за ногу спіймали. Забили один м'яч і вже свято. Це їхня робота, вони в кожній грі повинні грати й відпрацьовувати. Показувати себе, щоб можна було їх продати", – цитує Сабо Blik.

Нагадаємо, матч-відповідь між Санта-Коломою та Поліссям відбудеться вже менш ніж за тиждень – 31 липня. Початок зустрічі о 19:00.

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