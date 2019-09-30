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Сабліч може очолити молодіжну збірну Хорватії

23:31 221 Читать на русском
Сабліч може очолити молодіжну збірну Хорватії
Горан Сабліч / Sportcom.hr

Екс-захисник Динамо Горан Сабліч став головним претендентом на посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії.

Колишній захисник Динамо Горан Сабліч претендує на посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії, інформує Динамоманія.

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Останнім місцем роботи 40-річного фахівця був молдавський Шериф, який він очолював з червня 2018-го року. До цього тренував боснійський Широкі Брієг і хорватський Спліт.

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Нагадаємо, що ще один колишній "динамівець", Огнєн Вукоєвіч, очолює збірну Хорватії U-20.

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