Сабліч може очолити молодіжну збірну Хорватії

Екс-захисник Динамо Горан Сабліч став головним претендентом на посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії.

Колишній захисник Динамо Горан Сабліч претендує на посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії, інформує Динамоманія.

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Останнім місцем роботи 40-річного фахівця був молдавський Шериф, який він очолював з червня 2018-го року. До цього тренував боснійський Широкі Брієг і хорватський Спліт.

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Нагадаємо, що ще один колишній "динамівець", Огнєн Вукоєвіч, очолює збірну Хорватії U-20.