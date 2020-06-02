Сабаїл Рибки повернувся до тренувань – відома дата відновлення чемпіонату

Клуб українського голкіпера Олександра Рибки – Сабаїл – вже повернувся до тренувань напередодні поновлення чемпіонату Азербайджану.

Рибка разом зі своїми одноклубниками по Сабаїлу повернувся до тренувань, інформує офіційний сайт клубу.

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Також стала відома дата поновлення місцевого чемпіонату – першість Азербайджану повернеться до життя 21 червня, а Сабаїл зіграє з Сумгаїтом.

До слова, Сабаїл посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці – команда Рибки сьома з 20 пунктами.

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