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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Сабалета: Це останній шанс для наших зірок

18:42 180 Читать на русском
Сабалета: Це останній шанс для наших зірок
Пабло Сабалета / Gatty Images

Колишній гравець збірної Аргентини Пабло Сабалета впевнений, що футболістам "альбіселесте" необхідно пожертвувати всіма силами заради перемоги на ЧС-2018.

"Хочу вірити, що у наших зірок є усвідомлення того, що нинішня першість світу є їхньою останньою спробою виграти що-небудь значне. Я, як і мільйони співвітчизників, очікуємо від команди Хорхе Сампаолі виключно перемоги на ЧС-2018.

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Збірна Франції має масу сильних в персональному плані виконавців, практично два рівноцінні склади. Але як показали ігри нинішнього турніру, у них теж є проблеми. Мессі, Агуеро, Маскерано і іншим нашим досвідченим майстрам необхідно максимально ефективно розпорядитися цим", – цитує Сабалету ESPN.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Франція - Аргентина Пабло Сабалета Пабло Сабалета Аргентина Аргентина
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:
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Уругвай
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