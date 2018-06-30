Сабалета: Це останній шанс для наших зірок

Колишній гравець збірної Аргентини Пабло Сабалета впевнений, що футболістам "альбіселесте" необхідно пожертвувати всіма силами заради перемоги на ЧС-2018.

"Хочу вірити, що у наших зірок є усвідомлення того, що нинішня першість світу є їхньою останньою спробою виграти що-небудь значне. Я, як і мільйони співвітчизників, очікуємо від команди Хорхе Сампаолі виключно перемоги на ЧС-2018.

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Збірна Франції має масу сильних в персональному плані виконавців, практично два рівноцінні склади. Але як показали ігри нинішнього турніру, у них теж є проблеми. Мессі, Агуеро, Маскерано і іншим нашим досвідченим майстрам необхідно максимально ефективно розпорядитися цим", – цитує Сабалету ESPN.