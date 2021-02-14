Сабалета пояснив, чому Мессі має перейти до Манчестер Сіті
Колишній захисник збірної Аргентини та Манчестер Сіті поділився думками щодо місця, де Ліонель Мессі має продовжити кар'єру.
"Якщо Мессі вирішить покинути Барселону, то йому потрібно буде спробувати сили в АПЛ. Це його зацікавить, тому що буквально всі гравці, кого я знаю, питали мене, як воно – грати в Англії. Лео вже багато років грає в Іспанії, йому було б добре спробувати англійський футбол.
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Манчестер Сіті пропонує ідеальні умови. До того ж Мессі добре знає Гвардіолу, Агуеро, Чікі Бегірістайна і Феррана Соріано. Якщо він вирішить піти з Барселони, Манчестер Сіті стане хорошим рішенням, тому що в клубі є люди, які допоможуть йому адаптуватися", – поділився Сабалета у коментарі Daily Mirror.
Нагадаємо, влітку Мессі розсварився із керівництвом Барселони ще влітку 2020 року та був налаштований покинути клуб. Одним із головних претендентів вважався Манчестер Сіті.
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