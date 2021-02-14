"Якщо Мессі вирішить покинути Барселону, то йому потрібно буде спробувати сили в АПЛ. Це його зацікавить, тому що буквально всі гравці, кого я знаю, питали мене, як воно – грати в Англії. Лео вже багато років грає в Іспанії, йому було б добре спробувати англійський футбол.

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Манчестер Сіті пропонує ідеальні умови. До того ж Мессі добре знає Гвардіолу, Агуеро, Чікі Бегірістайна і Феррана Соріано. Якщо він вирішить піти з Барселони, Манчестер Сіті стане хорошим рішенням, тому що в клубі є люди, які допоможуть йому адаптуватися", – поділився Сабалета у коментарі Daily Mirror.

Нагадаємо, влітку Мессі розсварився із керівництвом Барселони ще влітку 2020 року та був налаштований покинути клуб. Одним із головних претендентів вважався Манчестер Сіті.

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