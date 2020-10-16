"Дорогі друзі. Після 18 років кар'єри я прийняв рішення закінчити з футболом. Ці чудові роки дозволили мені насолодитися унікальними і незабутніми моментами.

"Ми з Мессі наче стара подружня пара": Агуеро – про відносини з зіркою Барселони

Я дякую всім, хто пройшов цей шлях зі мною: клуби, партнерів по команді, тренерів і, звичайно, мою сім'ю і всіх друзів. Мене переповнюють емоції. Від щирого серця, величезне дякую всім", – зазначив Сабалета у своєму твіттері.

Нагадаємо, за свою кар'єру аргентинець пограв у складі Сан-Лоренцо, Еспаньйола, Манчестер Сіті та Вест Хема, а також відіграв 58 матчів у складі збірної Аргентини.

Давня зірка Динамо, робоча конячка Маркевича і "контрабандисти" із Македонії: призовий кросворд від головного редактора