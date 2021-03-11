Сабах звільнив Вісенте Гомеса – екс-тренер Динамо знову втратив роботу
Іспанський фахівець Вісенте Гомес залишився без роботи.
Сабах оголосив про дострокове припинення співпраці зі своїм головним тренером Вісенте Гомесом, повідомляє сайт клубу.
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За офіційною інформацією, що сторони попрощались за обопільною згодою. 49-річний іспанець очолив клуб влітку, після 19 турів чемпіонату Азербайджану Сабах розташувався на останній сходинці турнірної таблиці.
Нагадаємо, в Україні Гомес працював у тренерському штабі Динамо помічником Реброва, а пізніше Хацкевича, також іспанець був наставником донецького Олімпіка. Він очолив Сабах у липні минулого року.
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