Сабах зацікавлений у послугах 19-річного півзахисника Миная Ельдара Кулієва, повідомляє Azerisport.

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Трансфер гравця може відбутися після завершення сезону. Азербайджанцям доведеться поборотися з Ворсклою, яка також хоче бачити футболіста у своїх лавах.

Нагадаємо, Кулієв перейшов у Минай влітку 2021 року з Маріуполя у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за закарпатців 17 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з "лисами" чинний до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, свого часу Сабах тренував екс-наставник Динамо та Олімпіка Вісенте Гомес, а кольори клубу захищали Дмитро Кльоц, Зураб Очігава та Марко Девіч, який став автором першого забитого гола команди в елітному дивізіоні.

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