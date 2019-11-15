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Саа: ван Ністелрой неодноразово доводив Роналду до сліз

13:11 339 Читать на русском
Саа: ван Ністелрой неодноразово доводив Роналду до сліз
ван Ністелрой та Роналду / FourFourTwo

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Луї Саа пригадав конфлікти Руда ван Ністелроя з Кріштіану Роналду.

"Руд ван Ністелрой мав таке его: він хотів, щоб всі віддавали передачі на нього. Алексу Фергюсону бувало складно змиритись із цим, зважаючи на розвиток Роналду та Руні.

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Чи доводив ван Ністелрой до сліз Роналду? Так, були подібні історії. Вони почали з'ясовувати стосунки в той час, коли батько Кріштіану помер, так що це був невідповідний момент. Подібні речі трапляються у футболістів з сильним характером, але впевнений, що Руд шкодує про деякі свої слова.

Кріштіану був просто звіром. Не знаю, чи можна сказати, що він був людиною. Ви могли побачити, що цей хлопець не був звичайним, ще коли йому було 18 або 19 років. Гравці з подібними здібностями визнають, що найважливіше працювати старанніше, ніж будь-хто, а не просто талант. Найкращі тенісисти не б'ють по м'ячу сильніше або мають ж кращу техніку. Ні, вони працюють важче, ніж будь-хто інший. Кріштіану робив так само", – поділився Саа в коментарі FourFourTwo.

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Англія Луї Саа Луї Саа Рууд ван Ністелрой Рууд ван Ністелрой Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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