Рюльє розповів, чому показав дупу фанатам Олександрії

Екс-захисник Зірки Джуліан Рюльє пригадав український етап своєї кар'єри.

"В Україні дуже силовий футбол. У Франції він більш тактичний і технічний. Але тут також є якісні, технічні гравці. Особливо, в Динамо, в Шахтарі, Зорі, які виступали в єврокубках. Але я думаю, що всі інші команди дуже фізичні. Ось чому мені було доволі важко адаптуватися до чемпіонату. Як ви могли помітити, я не дуже сильний.

Ми грали домашній матч з Олександрією. Рахунок був 0:0. Фани Олександрії почали видавати різні мавпячі звуки. Я повернувся. Я хотів піти до них чи покликати арбітра. Але я вирішив зробити краще. Я повернувся до них спиною і зняв свої шорти. Це було під час гри.

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Спершу я хотів накричати їм у відповідь. Але я граю у футбол, вони прийшли подивитися на мене. Це вони проти мене, я не проти них. І я зрозумів, що найкращим рішенням буде показати їм… Як у вас кажуть "попа"? Я показав їм свою попу.

Оператор під час трансляції показав мене. Моя дівчина зателефонувала мені після матчу і сказала: "О, бідний Джуліане, у тебе спали шорти". Вона не думала, що я зробив це навмисно. Тоді я розповів їй всю історію. Вона була шокована. Запитала, чому я так вчинив, а не пішов до арбітра. Я відповів, що це було швидке рішення", – розповів Рюльє FootballHub.