Німець уже має право підписувати попередній контракт з будь-яким клубом, тому починає звужувати коло претендентів.

ПСЖ роздумує над підписанням Лукаку у випадку втрати Мбаппе

За інформацією football.london, Рюдігер має пропозицію від Челсі щодо продовження контракту. Але лондонці дають зарплату 140 тисяч фунтів на тиждень, а футболіст хоче заробляти 200 тисяч.

Низка топ-клубів не проти підписати 28-річного німця вільним агентом, але не всім по кишені його вимоги. Нещодавно повідомлялося, що саме через це переговори з представниками гравця завершив Реал. Однак Рюдігер досі вважає за краще перебратися в Мадрид, а не в ПСЖ.

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