Захисник Реала Антоніо Рюдігер відзначився ганебною поведінкою під час фіналу Кубка Іспанії з Барселоною (2:3).

Матч між "вершковими" та "кулес" вийшов дуже напруженим. З емоціями під час гри не впорався Антоніо Рюдігер.

Шедевр Кунде і гол зі штрафного Мбаппе у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 3:2

У компенсований до другого екстра-тайму час головний суддя Рікардо де Бургос Бенгоечеа зупинив атаку Реала через відмашку Кіліана Мбаппе від Еріка Гарсії.

Епізод викликав обурення Антоніо Рюдігера, який до цього моменту вже перебував на лавці. Суддя показав захиснику Реала червону картку на 122-й хвилині – німець кинув в арбітра якийсь предмет. Marca стверджує, що це був шматок льоду. Членам тренерського штабу "вершкових" довелося стримувати розлюченого Рюдігера після вилучення.

Як інформує Cadena Ser, німецький захисник ризикує отримати дискваліфікацію від чотирьох до 12 матчів. Враховуючи, що Реалу залишилося зіграти в Ла Лізі чотири гри, то Рюдігер може більше не зіграти за "бланкос" у цьому сезоні.

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