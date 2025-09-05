Центральний захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер взяв на себе обов'язки головного тренера після поразки від Словаччини (0:2) у відборі до ЧС-2026.

Після поразки від Словаччини Антоніо Рюдігер поспілкувався з товаришами по збірній Німеччини на підвищених тонах. Як інформує Bild, йому довелося кричати, щоб підбадьорити своїх партнерів – вони були занадто апатичні.

"Тренер поговорив з командою, і Тоні Рюдігер теж", – підтвердив його партнер Максиміліан Міттельштедт. Однак тон, мабуть, вийшов за рамки звичайного, що свідчить про напруженість, яка панувала в команді.

Юліан Нагельсманн, також стурбований ситуацією, повторив, що до кожного матчу слід підходити "як до півфіналу Ліги чемпіонів".

