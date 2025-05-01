У фіналі Кубка Іспанії Рюдігер отримав серйозну травму і вибув до кінця сезону. Як інформує El Confidential, німець весь сезон страждав від первинного остеоартриту.

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Повідомляється, що медична служба "бланкос" знала про хронічний біль Антоніо, саме з цієї причини він часто грав із великим бандажем на лівому коліні. Через цю хворобу захисник ризикує завершити кар'єру у віці 32 років.

Остеоартрит, також відомий як остеоартроз або дегенеративне захворювання суглобів – хронічне прогресуюче захворювання, що характеризується поступовим руйнуванням хряща в суглобах.

У цьому сезоні Рюдігер забив 3 м'ячі в 49 матчах на клубному рівні.

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