Рюдігер став жертвою расизму з боку фанатів Тоттенхема

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер постраждав у центральному матчі 18-го туру АПЛ проти Тоттенхема (2:0).

Вболівальники Тоттенхема ображали Антоніо Рюдігера, зображуючи рухи мавп, повідомляє Sky Sports.

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Зазначається, що фанати також кинули на поле невідомий предмет. Після цього диктор на стадіоні кілька разів попередив уболівальників, що расистська поведінка заважає проведенню гри.

Додамо, що це не єдиний скандальний епізод за участю Рюдігера – захисник отримав ногою в корпус від Сон Хин Міна, за що кореєць отримав пряму червону картку.

Нагадаємо, Челсі переграв Тоттенхем (2:0) та закріпився на четвертій сходинці турнірної таблиці АПЛ. "Шпори" з 26 пунктами залишились сьомими.

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