Захисник Реала Антоніо Рюдігер висловився після ганебного вчинку у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони (2:3).

"Моїй вчорашній поведінці немає виправдань, я перепрошую за це. Починаючи з другого тайму ми грали добре.

Рюдігер жбурнув у суддю кубик льоду під час фіналу Кубка з Барсою – зірка Реала ризикує не зіграти до кінця сезону

Після 111-ї хвилини я вже не міг допомагати команді, а перед фінальним свистком своєю поведінкою я зробив помилку. Перепрошую арбітрів і всіх, кого вчора розчарував", – написав німець у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що Рюдігеру загрожує дискваліфікація від 4 до 12 матчів за те, що кинув у бік судді кубик льоду.

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