Рюдігер може перейти в Манчестер Сіті
13:25 - Читать на русском
Основний захисник Челсі Антоніо Рюдігер готовий змінити клуб.
Контракт Рюдігера з Челсі завершується наступного літа, а сторони далекі продовження угоди. Ймовірність того, що німецький захисник залишиться на Стамфорд Брідж, дуже мала, повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, Рюдігер веде переговори з Манчестер Сіті, Тоттенхемом, Ювентусом і ПСЖ. Інсайдер запевняє, що в одному з цих клубів Антоніо й опиниться після завершення сезону.
Відзначимо, що Рюдігер провів 11 поєдинків у складі Челсі в поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
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