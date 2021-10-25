Контракт Рюдігера з Челсі завершується наступного літа, а сторони далекі продовження угоди. Ймовірність того, що німецький захисник залишиться на Стамфорд Брідж, дуже мала, повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, Рюдігер веде переговори з Манчестер Сіті, Тоттенхемом, Ювентусом і ПСЖ. Інсайдер запевняє, що в одному з цих клубів Антоніо й опиниться після завершення сезону.

Відзначимо, що Рюдігер провів 11 поєдинків у складі Челсі в поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

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