Рюдігер курйозно зупиняв Холанда у матчі ЛЧ – кадри завірусились, а Анчелотті похвалив
Захисник Реала Антоніо Рюдігер зумів перекрити кисень нападнику Манчестер Сіті Ерлінгу Холанду у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Іспанська преса перед стартовим свистком матчу між мадридцями й манчестерцями писала, що німецький оборонець отримав завдання від Карло Анчелотті особисто протистояти Холанду.
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І справді протягом чи не усіх 90 хвилин поруч з норвежцем був Рюдігер. У деяких моментах боротьба Антоніо була доволі кумедною, через що ці фото і відео швидко завірусились. Анчелотті ж після гри похвалив захисника.
Нагадаємо, дуель на Сантьяго Бернабеу завершилась нічиєю 1:1. Холанд відзначитись не зумів. Матч-відповідь запланований на 17 травня.
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