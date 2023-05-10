Іспанська преса перед стартовим свистком матчу між мадридцями й манчестерцями писала, що німецький оборонець отримав завдання від Карло Анчелотті особисто протистояти Холанду.

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І справді протягом чи не усіх 90 хвилин поруч з норвежцем був Рюдігер. У деяких моментах боротьба Антоніо була доволі кумедною, через що ці фото і відео швидко завірусились. Анчелотті ж після гри похвалив захисника.

Нагадаємо, дуель на Сантьяго Бернабеу завершилась нічиєю 1:1. Холанд відзначитись не зумів. Матч-відповідь запланований на 17 травня.

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