Гравці Реала, які заробили вилучення у фіналі Кубка Іспанії, дізналися вердикт щодо своїх дискваліфікацій.

У фіналі Кубка Іспанії з Барселоною Антоніо Рюдігер, Джуд Беллінгем і Лукас Васкес заробили по червоній картці. Як інформує Marca, комітет зі змагань ухвалив рішення дискваліфікувати Рюдігера на 6 матчів і Васкеса – на 2 матчі.

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А ось вилучення Беллінгема було анульовано.

Зазначимо, що дискваліфікація Рюдігера наклалася на його серйозну травму, через яку він ризикує пропустити клубний чемпіонат світу. В Іспанії дискваліфікація в Кубку країни переноситься на чемпіонат.

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