Антоніо Рюдігер потребує постійної ігрової практики, тому гравець вирішив змінити команду, повідомляє Sky Sports.

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Лемпард проігнорував 27-річного обронця у стартових двох матчах АПЛ, не включивши Антоніо до заявки. Мета Рюдігера – отримати виклик до збірної Німеччини на Євро-2020. За інформацією ЗМІ, гравцем Челсі цікавився наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

У минулому сезоні АПЛ Рюдігер провів 20 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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