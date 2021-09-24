Захисник Челсі Антоніо Рюдігер може продовжити кар'єру в стані чемпіона Німеччини.

Рюдігер розмірковує щодо переходу в Баварію, яка зацікавлена у трансфері німця, повідомляє Bild.

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Причиною є фінансове питання – Антоніо відхилив пропозицію Челсі щодо нового контракту, за яким він отримував би 8,5 млн євро. Рюдігер же бажає заробляти не менше 10 млн євро.

До слова, німець провів 7 матчів у поточному сезоні у складі Челсі, у яких забив 1 гол.

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