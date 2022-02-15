Рюдігер двояко оцінив можливість продовжити контракт з Челсі
10:05 - Читать на русском
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер прокоментував плани щодо продовження своєї кар'єри.
"Я дуже задоволений тут, завжди говорив про це. По моїй грі можна побачити, що мені тут все подобається. Але є й інші люди, які ухвалюють рішення", – поділився Рюдігер у коментарі The Athletic.
Рюдігер ухвалив несподіване рішення щодо свого майбутнього
Влітку у німця завершується контракт з Челсі, а захисника вже сватають в Реал та ПСЖ. Нещодавно з'явилась інформація, що Антоніо все ж вирішив продовжити угоду з лондонцями.
Додамо, що у поточному сезоні Рюдігер провів 34 матчі, в яких відзначився 3 голами та 4 асистами.
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