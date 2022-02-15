"Я дуже задоволений тут, завжди говорив про це. По моїй грі можна побачити, що мені тут все подобається. Але є й інші люди, які ухвалюють рішення", – поділився Рюдігер у коментарі The Athletic.

Рюдігер ухвалив несподіване рішення щодо свого майбутнього

Влітку у німця завершується контракт з Челсі, а захисника вже сватають в Реал та ПСЖ. Нещодавно з'явилась інформація, що Антоніо все ж вирішив продовжити угоду з лондонцями.

Додамо, що у поточному сезоні Рюдігер провів 34 матчі, в яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

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