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Рюдігер через травму пропустить залишок сезону

16:52 86 Читать на русском
Рюдігер через травму пропустить залишок сезону
Антоніо Рюдігер / фото із соцмереж

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер в нинішньому сезоні на футбольному полі більше не з'явиться.

Німецький футболіст вже прибув у Рим, де сьогодні, 30 квітня, буде прооперований, повідомляє The Telegraph.

У мережі з'явився комплект основної форми Челсі, який закрутив інтригу навколо трансферу Азара

Рюдігер повернувся на поле в недільному матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед, який завершився нічиєю – 1:1. У другому таймі того поєдинку захисник знову почав скаржитися на проблеми з коліном, після чого був змушений достроково закінчити гру.

26-річний гравець не допоможе Челсі в чемпіонаті Англії і плей-офф Ліги Європи, оскільки відновлення після операції на меніску у нього займе більше двох місяців.

Ребров бере приклад з Барселони, Ліверпуль і Манчестер Сіті не здаються, а Гаттузо – знову лузер: підсумки євровікенду

Теги
Англія Антоніо Рюдігер Антоніо Рюдігер Челсі Челсі
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