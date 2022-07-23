Рюдігер брутально "в'їхав" у ногу Азара на тренуванні – крик бельгійця налякав усіх
Еден Азар страждає від постійних травм, та ще й партнери не шкодують ніг вінгера Реала.
Неприємне зіткнення одноклубників трапилося на тренуванні чемпіонів Іспанії.
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Новачок Антоніо Рюдігер потягнувся за м'ячем прямою ногою і добряче вліпив по гомілкостопу Азара. Бельгієць повалився на газон з гучними криками, які неабияк насторожили партнерів. Постійні травми переслідують вінгера з 2019 року, коли його придбали у Челсі за 115 млн євро.
Наразі немає жодної інформації про нове пошкодження Азара. Свій наступний спаринг Реал проведе 24 липня – Класіко проти Барселони (матч розпочнеться о 6 ранку за київським часом).
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