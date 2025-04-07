Рятівне пенальті Гуцуляка та неоднозначне рішення судді у відеоогляді матчу Полісся – Карпати – 1:1
7 квітня 21:06 - Читать на русском
Полісся розписало нічию 1:1 з Карпатами у матчі 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
В сніжний вечір 7 квітня житомирське Полісся приймало львівські Карпати в завершальному матчі ігрового дня.
Полісся врятувало нічию з Карпатами у битві за єврокубки – житомиряни тричі влучали в каркас, "леви" вимагали пенальті
Перший тайм між командами закінчився безгольовою нічиєю. Проте в другому таймі команди додали й Чачуа відкрив рахунок.
Під завісу матчу Полісся влаштувало штурм воріт Кінарейкіна і зрештою заробило пенальті, яке реалізував Гуцуляк. Карпати могли теж претендувати на одинадцятиметровий удар, але суддя навіть не подивився ВАР.
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