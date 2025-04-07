Полісся розписало нічию 1:1 з Карпатами у матчі 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

В сніжний вечір 7 квітня житомирське Полісся приймало львівські Карпати в завершальному матчі ігрового дня.

Полісся врятувало нічию з Карпатами у битві за єврокубки – житомиряни тричі влучали в каркас, "леви" вимагали пенальті

Перший тайм між командами закінчився безгольовою нічиєю. Проте в другому таймі команди додали й Чачуа відкрив рахунок.

Під завісу матчу Полісся влаштувало штурм воріт Кінарейкіна і зрештою заробило пенальті, яке реалізував Гуцуляк. Карпати могли теж претендувати на одинадцятиметровий удар, але суддя навіть не подивився ВАР.