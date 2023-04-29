Рятівний гол "українського Гріліша" у відеоогляді поєдинку Рух – Ворскла – 1:1
22:20 - Читать на русском
Рух та Ворскла розписали мирову у поєдинку 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Рух – Ворскла на "Футбол 24".
Руслан Степанюк 57’
Сергій Яворський 90’
57’ Руслан Степанюк
90’ Сергій Яворський
Ворскла гостріше розпочала гру, але, окрім моменту Челядіна, пригадати в першій половині майже нічого. Після перерви полтавці нарешті забили – Степанюк елегантно завершив красиву комбінацію.
Рух у більшості врятував нічию з Ворсклою – "український Гріліш" реалізував пенальті в компенсований час
Рух пішов відіграватись, адже команді конче необхідні очки, і досягнув свого. Климчук у компенсований час заробив пенальті та червону картку для Яворського – нападник сам же і реалізував удар з позначки.
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