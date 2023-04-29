Рух та Ворскла розписали мирову у поєдинку 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Рух – Ворскла на "Футбол 24".

Ворскла гостріше розпочала гру, але, окрім моменту Челядіна, пригадати в першій половині майже нічого. Після перерви полтавці нарешті забили – Степанюк елегантно завершив красиву комбінацію.

Рух у більшості врятував нічию з Ворсклою – "український Гріліш" реалізував пенальті в компенсований час

Рух пішов відіграватись, адже команді конче необхідні очки, і досягнув свого. Климчук у компенсований час заробив пенальті та червону картку для Яворського – нападник сам же і реалізував удар з позначки.