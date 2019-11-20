Рятівний гол Русина у відеоогляді матчу Азербайджан U-21 – Україна U-21 – 1:1

Збірна України U-21 в товариському матчі проти Азербайджану змогла врятувати нічию в меншості (1:1). Дивіться відео голів та найяскравіших моментів поєдинку.

Азербайджан U-21 – Україна U-21 – 1:1

Голи: Кокчу, 48 – Русин, 65

Вилучення: Кравчук, 45+3, Шапаренко, 90+4

Підопічні Руслана Ротаня героїчно втримали нічию в товариському матчі проти Азербайджану. Відразу по перерві Кокчу відкрив рахунок в матчі, однак динамівець Русин, який на правах оренди виступає в Зорі, зумів зрівняти становище.

Україна U-21 вдев'ятьох розписала нічию з Азербайджаном завдяки голу Русина

Поєдинок, закінчився внічию, проте запам'ятався не тільки грою або результатом, але і двома вилученнями у в складі українців. В кінці кожного з таймів по червоній картці отримали Кравчук та Шапаренко відповідно.