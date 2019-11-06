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Рятівний гол екс-форварда Львова у відеоогляді матчу Віторія Гімараєш – Арсенал – 1:1

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Рятівний гол екс-форварда Львова у відеоогляді матчу Віторія Гімараєш – Арсенал – 1:1
Бруно Дуарте врятував Віторію / ВВС

Лондонський Арсенал втратив перемогу у виїзному матчі 4-го туру Ліги Європи проти Віторії Гімараєш. Дивіться відео голів та огляд матчу Віторія Гімараєш – Арсенал.

90+1’ Бруно Дуарте
 
Шкодран Мустафі 81’
81’ Шкодран Мустафі
90+1’ Бруно Дуарте

Команди провели матч 4-го туру Ліги Європи під акомпонемент зливи. Господарі небезпечно атакували на початку матчу, притиснувши іменитих суперників до їхніх воріт. Після ударів Лукаса Еванджелісти і Тапсоби "канонірів" врятував воротар Еміліано Мартінес. Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем, Арсенал в першому таймі не створив жодного по-справжньому небезпечного моменту біля воріт португальської команди.

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Після перерви лондонська команда діяла активніше, але рахунок у матчі був відкритий лише на 81-й хвилині – Мустафі змусив капітулювати Дугласа після розіграшу штрафного. Врятував господарів колишній нападник Львова Бруно Дуарте – на 91-й хвилині бразилець в акробатичному стрибку завдав влучного удару ножицями.

Арсенал на виїзді не зумів втримати перемогу над Віторією Гімараєш – екс-форвард Львова вирвав нічию

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Ліга Європи Арсенал Арсенал Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Відеоновини Бруно Дуарте Бруно Дуарте Віторія Гімараєш - Арсенал
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