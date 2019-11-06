Рятівний гол екс-форварда Львова у відеоогляді матчу Віторія Гімараєш – Арсенал – 1:1

Лондонський Арсенал втратив перемогу у виїзному матчі 4-го туру Ліги Європи проти Віторії Гімараєш. Дивіться відео голів та огляд матчу Віторія Гімараєш – Арсенал.

Команди провели матч 4-го туру Ліги Європи під акомпонемент зливи. Господарі небезпечно атакували на початку матчу, притиснувши іменитих суперників до їхніх воріт. Після ударів Лукаса Еванджелісти і Тапсоби "канонірів" врятував воротар Еміліано Мартінес. Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем, Арсенал в першому таймі не створив жодного по-справжньому небезпечного моменту біля воріт португальської команди.

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Після перерви лондонська команда діяла активніше, але рахунок у матчі був відкритий лише на 81-й хвилині – Мустафі змусив капітулювати Дугласа після розіграшу штрафного. Врятував господарів колишній нападник Львова Бруно Дуарте – на 91-й хвилині бразилець в акробатичному стрибку завдав влучного удару ножицями.

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