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Ряд гравців збірної Польщі захворіли – серед них Пйонтек та Мілік

23 березня 23:04 291 Читать на русском
Ряд гравців збірної Польщі захворіли – серед них Пйонтек та Мілік
Кшиштоф Пйонтек / соцмережі

Перед матчем відбору Євро-2020 проти Латвії захворіли одразу декілька гравців збірної Польщі, серед яких є головні зірки команди.

У збірній Польщі сталась епідемія грипу, про що повідомив головний тренер команди Єжи Бженчек.

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"У нас епідемія в команді. Першим, хто зіткнувся з проблемами напередодні гри з Австрією, став Аркадіуш Мілік. Можливо у Відні були проблеми з кондиціонером, тому що у багатьох гравців ті ж симптоми.

Наш медперсонал прискорено працює, щоб вірус не поширився далі. Беднарек і Берешиньскі не приймали участь у сьогоднішньому тренуванні. Грип вразив вісім гравців, включаючи Пйонтека", – цитує Бженчека Football Italia.

Раніше свиним грипом перехворів партнер Міліка Фабіан Руїс, через що покинув розташування збірної Іспанії.

Теги
Євро-2020 Аркадіуш Мілік Аркадіуш Мілік Польща Польща Єжи Бженчек Єжи Бженчек Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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