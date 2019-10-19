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Рябоконь: Зоря виглядала дуже потужно в другому таймі

21:06 222 Читать на русском
Рябоконь: Зоря виглядала дуже потужно в другому таймі
Олександр Рябоконь / ФК Олімпік

Коментуючи поразку в 11-му турі УПЛ, головний тренер Десни Олександр Рябоконь відзначив силу суперника – луганської Зорі.

81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко
 
Максим Дегтярьов 17’
17’ Максим Дегтярьов
81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко

"Перший тайм вийшов у нас краще, ніж другий. Були шанси набрати очки сьогодні. На жаль, не вийшло.

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Нам протистояв серйозний суперник. Зоря виглядала дуже потужно в другому таймі. Плюс, ми робили чимало індивідуальних помилок", – цитує Рябоконя офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці УПЛ. Після 11 матчів Десна посідає друге місце. Щоправда, команду Рябоконя вже завтра може обігнати київське Динамо або Олександрія, які проведуть очну зустріч на НСК Олімпійський.

Після сьогоднішньої перемоги Зоря скоротила відставання від Десни до одного очка.

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Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Зоря - Десна Зоря Зоря Десна Десна
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