Рябоконь: Зоря виглядала дуже потужно в другому таймі

Коментуючи поразку в 11-му турі УПЛ, головний тренер Десни Олександр Рябоконь відзначив силу суперника – луганської Зорі.

"Перший тайм вийшов у нас краще, ніж другий. Були шанси набрати очки сьогодні. На жаль, не вийшло.

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Нам протистояв серйозний суперник. Зоря виглядала дуже потужно в другому таймі. Плюс, ми робили чимало індивідуальних помилок", – цитує Рябоконя офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці УПЛ. Після 11 матчів Десна посідає друге місце. Щоправда, команду Рябоконя вже завтра може обігнати київське Динамо або Олександрія, які проведуть очну зустріч на НСК Олімпійський.

Після сьогоднішньої перемоги Зоря скоротила відставання від Десни до одного очка.

Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною