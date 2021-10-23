"Можна бути задоволеним лише перемогою. А так досить рівна гра. Шанси були і у нас, і у суперника. Можливо, не вистачило агресії у штрафному майданчику. Було дуже багато флангових передач, особливо від Картушова. Але завершення атак... Можливо, не вистачило чуйки, майстерності.

Десна – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Традиційно мали проблеми і в обороні. Минулого сезону у нас були, напевно, кращі виконавці на цих позиціях. Поки ми не змогли їх замінити.

Чому минулого сезону футболісти були заряджені, а зараз деякі навіть не йдуть в боротьбу? Якісь проблеми у когось є, у інших – немає. Домовилися думати лише про футбол", – сказав Рябоконь у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, після 12-ти турів Десна у турнірній таблиці УПЛ йде восьмою, маючи у своєму активі 18 очок.

Десна розписала результативну нічию з Олександрією – сіверяни не виграли у п'ятому матчі поспіль