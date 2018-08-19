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Рябоконь: Здавалося, дотиснемо Карпати, але львів'яни проявили бійцівські якості

20:17 306 Читать на русском
Рябоконь: Здавалося, дотиснемо Карпати, але львів'яни проявили бійцівські якості
Олександр Рябоконь / Фото ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями після матчу проти Карпат 2:2.

"У першому таймі гра вдавалася. Добре, що забили перші голи на домашньому стадіоні. Хоч цим потішили вболівальників.

У другому таймі могли забивати третій м'яч, закривати гру. Але як це часто буває: не забиваєш – отримуєш в свої. Були всі шанси забити третій м'яч – у Хльобаса, Фаворова.

Десна – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Треба віддати належне футболістам Карпат. Здавалося, зараз дотиснемо їх, заб'ємо третій гол, але вони проявили бійцівські якості.

Можливо, наші гравці не витримують цей рівень гри. Можливо, дамо всім шанс. Ось сьогодні в перший раз вийшов Безбородько і непогано відіграв, я вважаю", – цитує наставника Десни видання sportarena.

Карпати вирвали нічию на полі Десни в дебютному матчі Мораіша

Україна5 тур

Десна - Карпати: Неділя 19 серпня 2018

Десна
Матч завершено
2 : 2
Карпати
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Теги
Десна - Карпати Денис Безбородько Денис Безбородько Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна Десна
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