Рябоконь завдяки сенсаційній перемозі над Динамо здобув нагороду найкращого тренера 7 туру УПЛ

Чудова робота головного тренера Десни Олександра Рябоконя призвела до заслуженої нагороди за підсумками чергового туру чемпіонату України.

Наставник Десни став найкращим тренером 7 туру УПЛ, інформує сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

"Сподіваюсь, не відправив Михайличенка у відставку", – Рябоконь прокоментував перемогу над Динамо

Чернігівці здобули несподівану перемогу у гостьовому матчі проти київського Динамо і закріпилися на другій сходинці турнірної таблиці. Рябоконь отримав максимальний бал майже за всіма критеріями, які організація оцінює під час визначення переможців номінації. Його середня оцінка – 4,8 з 5-ти максимальних.

Це вже не перша подібна нагорода для 55-річного фахівця у поточному чемпіонаті – Рябоконь ставав найкращим тренером УПЛ за підсумками другого туру.

Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13