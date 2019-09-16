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Рябоконь завдяки сенсаційній перемозі над Динамо здобув нагороду найкращого тренера 7 туру УПЛ

12:03 74 Читать на русском
Рябоконь завдяки сенсаційній перемозі над Динамо здобув нагороду найкращого тренера 7 туру УПЛ
Олександр Рябоконь / Десна

Чудова робота головного тренера Десни Олександра Рябоконя призвела до заслуженої нагороди за підсумками чергового туру чемпіонату України.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

Наставник Десни став найкращим тренером 7 туру УПЛ, інформує сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

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Чернігівці здобули несподівану перемогу у гостьовому матчі проти київського Динамо і закріпилися на другій сходинці турнірної таблиці. Рябоконь отримав максимальний бал майже за всіма критеріями, які організація оцінює під час визначення переможців номінації. Його середня оцінка – 4,8 з 5-ти максимальних.

Це вже не перша подібна нагорода для 55-річного фахівця у поточному чемпіонаті – Рябоконь ставав найкращим тренером УПЛ за підсумками другого туру.

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Теги
Динамо - Десна Десна Десна УПЛ Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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