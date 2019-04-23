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Рябоконь: Залишився "совковий" менталітет, подумали, що гра зроблена

23 квітня 23:52 145 Читать на русском
Рябоконь: Залишився "совковий" менталітет, подумали, що гра зроблена
Олександр Рябоконь / Фото ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував нічию у матчі проти Ворскли.

52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека
 
Михайло Сергійчук 2’
Дмитро Хльобас 14’
Михайло Сергійчук 42’
2’ Михайло Сергійчук
14’ Дмитро Хльобас
42’ Михайло Сергійчук
52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека

"Складно коментувати... Перший тайм показав, що у нас дуже хороша команда. До другого тайму поки не можу слів підібрати, одні вигуки. Подивимося, чому так вийшло, де і що пішло не так.

Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи

Напевно, залишився такий "совковий" менталітет... Подумали, що гра зроблена, що у другому таймі буде так легко, як і в першому. Адже перевага була очевидна. Вітаю Ворсклу, не кожен здатний зробити такий камбек, за такої гри та за такого рахунку.

Неймовірний камбек Ворскли у відеоогляді матчу проти Десни – 3:3

Ми дивилися всі ігри Ворскли. Видно, що у команди змінюється гра. Команда відштовхнулася від одного берега, але ще не пристала до іншого. Там ще є слабкі місця, на цьому ми акцентували. Молодці, у команди є характер. На відміну від нас, вони билися до кінця", – сказав Рябоконь в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Теги
Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Ворскла - Десна Десна Десна
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