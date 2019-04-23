Рябоконь: Залишився "совковий" менталітет, подумали, що гра зроблена

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував нічию у матчі проти Ворскли.

"Складно коментувати... Перший тайм показав, що у нас дуже хороша команда. До другого тайму поки не можу слів підібрати, одні вигуки. Подивимося, чому так вийшло, де і що пішло не так.

Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи

Напевно, залишився такий "совковий" менталітет... Подумали, що гра зроблена, що у другому таймі буде так легко, як і в першому. Адже перевага була очевидна. Вітаю Ворсклу, не кожен здатний зробити такий камбек, за такої гри та за такого рахунку.

Неймовірний камбек Ворскли у відеоогляді матчу проти Десни – 3:3

Ми дивилися всі ігри Ворскли. Видно, що у команди змінюється гра. Команда відштовхнулася від одного берега, але ще не пристала до іншого. Там ще є слабкі місця, на цьому ми акцентували. Молодці, у команди є характер. На відміну від нас, вони билися до кінця", – сказав Рябоконь в ефірі телеканалу "Футбол 2".