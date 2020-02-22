Рябоконь: Якби Десна грала так, як Зоря, то мала б набагато менше очок

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів про особливості стилю гри своєї команди.

"Добре, що нас поважають, це відчувається, можна сказати – це наше головне досягнення. Поважають і по грі, хоча я б сказав, що багато хто не може зрозуміти, які наші козирі, за рахунок чого нам вдається отримувати перевагу в грі і в результаті.

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То пишуть, що Десна грає в комбінаційний футбол, то пишуть, що відверто від оборони, то ще щось. Наприклад, як грає Зоря – ні у кого не виникає питань. У команди є свій стиль, в якому вона грає постійно. Ми граємо по-різному.

Завжди оцінюємо плюси і мінуси суперника, обов'язково підлаштовуємось, щоб зробити комфортно для себе і некомфортно для суперника. Можливо, ми ще не на тому рівні, що Зоря, яка як топ-клуб дозволяє собі завжди грати в одному стилі. Ми так не можемо. Думаю, якби ми до цього прагнули, у нас би було набагато менше очок. Ми граємо по-різному з різними суперниками протягом усього чемпіонату і окремо взятого матчу", – сказав Рябоконь в ефірі програми Футбольний формат.

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