"У Десни немає якихось особливих умов чи інфраструктури, лише одне тренувальне поле. А фактор успішних результатів – думаю, тренер. Це заслуга колектива і тренера. Але він взагалі не мотиватор. Полум'яна промова – це не до Рябоконя. Він небагатослівний. Все суто по ділу, склад. Прийшли, хвилина і пішли. Ніяких промов мотиваційних немає.

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Чи справді він показував нам гру Ман Сіті на теорії? Таке бувало, але тут нічого такого немає. Всі тренери так роблять. Він акцентував, як грає Ман Сіті, як вони контролюють, як рухаються, куди відкриваються. Він говорив, що на них треба дивитися, рівнятися, це зараз одна з команд, які йдуть в ногу з часом", – розповів Хльобас в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, минулий сезон Десна завершила на четвертій сходинці УПЛ і пробилася в єврокубки, а в поточному йде на третьому місці.

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