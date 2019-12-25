Рябоконь впевнений, що єврокубки не оминуть Десну – є умова

Головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь підсумував першу частину сезону. Його команда стала одним із відкриттів УПЛ кампанії 2019/20.

"Нас дуже швидко та різко всі якось визнали в УПЛ. Усі впевнені, що ми будемо в топ-6 і єврокубках. Але для Десни все лише розпочинається.

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Якщо ми подумаємо, що ми сильніші за інших, то нас відразу поставлять на місце. Тільки йти від матчу до матчу, набирати очки й тоді єврокубки самі прийдуть до нас", – розповів коуч у коментарі YouTube-каналу Дитинець.

До слова, Десна пішла на зимову перерву на 4-му місці в Прем'єр-лізі (33 очки). Підопічні Олександра Рябоконя лише на 3 бали відстають від київського Динамо, яке йде другим.