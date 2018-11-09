Рябоконь висловив свою позицію щодо розширення УПЛ до 16 команд

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився власними поглядами стосовно формату УПЛ.

"Я залишаюся прихильником проведення змагань з класичним форматом – турнір у 2 кола з 16 командами. Відповідно, два колективи вибувають і два підвищуються в класі. Цю систему потрібно узаконити на довгі роки. В цьому і буде сила стабільності.

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Але щоб не було штучних заходів, а все за спортивним принципом, то наступний чемпіонат можна провести з 14 командами. Але при цьому зараз одна команда еліти покине дивізіон, а три увійдуть. І через рік зробити таку ж схему, тоді в сезоні 2020/2021 Прем'єр-ліга прийме звичний вигляд", – цитує Рябоконя Команда 1.

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