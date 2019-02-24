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Рябоконь: В матчі з Арсеналом-Київ важливим був результат – будь-який переможний

18:17 110 Читать на русском
Рябоконь: В матчі з Арсеналом-Київ важливим був результат – будь-який переможний
Олександр Рябоконь / фото із соцмереж

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Арсеналом-Київ (2:0).

"Гра складалася важко, як і будь-яка перша гра сезону. Визначальним став перший забитий м'яч. Мені здається, що в перших матчах сезону не варто чекати якихось суператакувальних дій, головне – зіграти надійно і здобути потрібний результат.

Найшвидший гол нинішнього сезону УПЛ у відеоогляді матчу Арсенал-Київ — Десна – 0:2

Я задоволений грою своєї команди. На зборах ми багато працювали над якістю гри, але сьогодні важливішим був результат – будь-який переможний.

Через пошкодження ми хотіли поберегти Артема Фаворова, але розвиток подій вимагав його присутності на полі. Що стосується пенальті в кінці матчу, то якщо суддя його поставив, значить, він був", – цитує Рябоконя телеканал Футбол 1/2.

Десна завдяки супершвидкому голу обіграла Арсенал-Київ та піднялася на 5 місце

Україна19 тур

Арсенал-Київ - Десна: Неділя 24 лютого 2019

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 2
Десна
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Теги
Арсенал-Київ - Десна Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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