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Рябоконь: Складно сказати, за що Коберідзе була дана червона картка, а потім скасована

19 жовтня 22:10 1299 Читать на русском
Рябоконь: Складно сказати, за що Коберідзе була дана червона картка, а потім скасована
Олександр Рябоконь / ФК Шахтар

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував матч проти Шахтаря у 12 турі УПЛ.

"Мені складно сказати, за що Коберідзе була дана червона картка, а потім скасована. Складно сказати і про вилучення гравця Шахтаря, я не бачив моменту.

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Гра проти Шахтаря – це екстрім. Вирішили відійти від своєї ігрової схеми. Багато що у нас виходило, була пара прекрасних моментів. На жаль, пропустили в кінці. Шахтар переміг заслужено, ніхто не сперечається. Катеначо нас не врятувало.

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Треба було реалізовувати свої моменти. Тоді було б легше у психологічному плані. На жаль, не вдалося засмутити ювіляра Пятова.

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Склад у Шахтаря і так неймовірний. А у нас випав Огіря, і стало складніше будувати комбінаційний футбол", – цитує Олександра Рябоконя Terrikon.

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Шахтар Шахтар Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна Десна Шахтар - Десна
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