Рябоконь: Салах – найслабший з форвардів Ліверпуля

Головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь поділився думками щодо виступів Ліверпуля.

"У Клоппа найсильніший склад у світі. Найсильніший воротар у світі – Аліссон. Найсильніша четвірка захисників – ліверпульська. Набагато сильніша, ніж у Гвардіоли. У Ліверпуля склад практично не змінюється. Лише в центрі оборони є якась ротація – Ловрен, Гомес або Матіп в пару до ван Дейка.

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У Ліверпуля немає слабких місць. Трійка хавів – всі мобільні, шалені роботяги з приголомшливим відбором. Фантастична трійка атакуючих. Боббі Фірміно мені спочатку не подобався. Але коли я став за ним стежити, відкрив для себе, який же він сильний і розумний тактично форвард. А який у нього пас! Він може низом закинути на 50 метрів! Чим нижче пас, тим вищий клас. Він так віддає, що м'яч не потрібно наздоганяти. Красень!

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Салах, Мане, Фірміно – різнопланові і відмінно поєднуються у трійці, причому найсильніший нібито Салах, але сьогодні він найслабший серед них", – цитує Рябоконя журналіст Валерій Пригорницький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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