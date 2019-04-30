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Рябоконь розповів, яке покарання може чекати футболістів Десни

08:25 114 Читать на русском
Рябоконь розповів, яке покарання може чекати футболістів Десни
Олександр Рябоконь / соцмережі

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Арсенала-Київ (0:2) у матчі 26 туру УПЛ.

11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський
 
11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський

"Відчувалося, що для суперника це матч життя і смерті. Я дуже незадоволений ставленням наших футболістів до гри. Це один з наших найгірших матчів в цьому році.

Арсенал-Київ – Десна –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Суперник виглядав краще і заслужено переміг. Фінансові санкції до футболістів? Це цілком можливо. Подивимося, як закінчиться боротьба за сьоме місце", – сказав Рябоконь каналу Футбол 1.

Десна перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 35 очок.

Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці​​​​​​​

Теги
Десна Десна Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Арсенал-Київ - Десна
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