Рябоконь розповів, яке покарання може чекати футболістів Десни

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Арсенала-Київ (0:2) у матчі 26 туру УПЛ.

"Відчувалося, що для суперника це матч життя і смерті. Я дуже незадоволений ставленням наших футболістів до гри. Це один з наших найгірших матчів в цьому році.

Арсенал-Київ – Десна –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Суперник виглядав краще і заслужено переміг. Фінансові санкції до футболістів? Це цілком можливо. Подивимося, як закінчиться боротьба за сьоме місце", – сказав Рябоконь каналу Футбол 1.

Десна перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 35 очок.

Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці​​​​​​​