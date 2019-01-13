Рябоконь розповів про втрати та трансферні цілі Десни

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів про плани команди на трансферне вікно.

"Цілий місяць хлопці відпочивали, а сьогодні працюють із задоволенням. Прекрасна сонячна зимова морозна погода. Тренування для відновлення рухових якостей.

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Новачки? На 90% це будуть українці, але не виключено, що будуть один-два дуже здібних молодих іноземних футболістів. У нас пішов один з опорних півзахисників, сподіваюся прийде на цю позицію гравець більш високого рівня.

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Як тренер, я вже розмовляв з цими гравцями щодо спортивної частини, інші питання не до мене. Тривають переговори", – сказав Рябоконь телеканалу "Футбол 1".