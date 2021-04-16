"Я буду радий, якщо перед кожним із гравців Десни стоятиме дилема: або їхати за кордон, або залишитися у нас. І я дуже порадію будь-якому з цих сценаріїв.

Філіппов взяв участь у божевільному матчі Сент-Трюйдена з вилученнями та дублями конкурентів

Розумієте, у нас ціла група хлопців –Тотовицький, Калітвінцев, Гуцуляк, Дегтярьов, Безбородько та інші – в своїх попередніх клубах постійної практики і стабільного місця в основі не мали. А у нас багато з них проводять, можливо, найкращий час в кар'єрі.

Добре буде, якщо кому-небудь з них дадуть шанс у збірній. Ось вам приклад Філіппова: найкращий, якщо не брати до уваги Мораєса, бомбардир УПЛ їде до Бельгії, щоб там на нього звернули увагу тренери головної команди. Зараз очевидно, що зробити це відразу не вийде, потрібен час. Але ми віримо, що він впорається", – зізнався Рябоконь в інтерв'ю ТаТоТаке.

До слова, Олександр Філіппов перебрався у Сент-Трюйден із Десни восени 2020-го. З того часу він провів на полі у Бельгії 16 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. Виклик у збірну України форвард наразі так і не отримував.

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