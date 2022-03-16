"Санкції проти Білорусі? У Білорусі суспільство потрібно більше відокремлювати від диктатора, бо самі білоруси – його жертви. Лукашенко — хитра, підступна людина, пішак Путіна. Тому що сам Путін – диявол, божевільний, оточений монстрами, які загрожують світу. Для Путіна ніколи не буде прощення від українців. Але те, що Путін вбивця, не означає, що він самогубець. Європа даремно боїться ядерної війни, тому що Путін ніколи цього не зробить.

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Зараз не час для інтерв’ю. Ми перебуваємо в дуже скрутному становищі, але через повагу, яку я маю до поляків, я вирішив дати це інтерв’ю. Я хотів би від усього серця подякувати полякам за допомогу та підтримку України. Війна колись закінчиться, і тоді настане час підбивати підсумки. Тих, хто нам допоміг, чекає слава. А нашим опонентам і тим, хто їм допомагав, буде соромно", – зазначив Рябоконь в інтерв'ю sport.tvp.pl.

Нагадаємо, росіяни 24 лютого підступно напали на Україну, проте не зазнали успіху в цьому. ЗСУ успішно відбиває атаки ворога, який використовує найбрудніші методи.

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